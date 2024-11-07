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Жабер о том, что досрочно завершила сезон из-за травмы: «Я прислушалась к своему телу. Стоило сделать это раньше»

Жабер о том, что досрочно завершила сезон из-за травмы: «Я прислушалась к своему телу. Стоило сделать это раньше»

Туниска не выступает с начала августа: она досрочно завершила сезон из-за травмы плеча. «Жаль, что я не играю [на итоговом турнире в Эр-Рияде], но в то же время я рада, что приехала, чтобы увидеть все своими глазами.

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