Такие цены, такие ставки – такая жизнь

Продолжение пройденного Давно Банк России не был так жёсток, точнее – жесток. Ключевую ставку поднимали до этого уже шесть раз, но последнее повышение – сразу на процент, до 8,5 % годовых, способно превратить денежное обращение в полную бессмыслицу.