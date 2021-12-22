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Такие цены, такие ставки – такая жизнь

Такие цены, такие ставки – такая жизнь

Продолжение пройденного Давно Банк России не был так жёсток, точнее – жесток. Ключевую ставку поднимали до этого уже шесть раз, но последнее повышение – сразу на процент, до 8,5 % годовых, способно превратить денежное обращение в полную бессмыслицу.

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