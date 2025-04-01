Вирус папилломы человека: новая угроза сердечно-сосудистой системе? Ирина ВальковаНедавние исследования американских ученых выявили неожиданный фактор риска для сердечно-сосудистых заболеваний — вирус папилломы человека (ВПЧ).
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