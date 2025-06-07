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Мединский: контактная группа Минобороны РФ прибыла к границе с Украиной

Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, заявил, что контактная группа Министерства обороны Российской Федерации находится в приграничном районе с Украиной, однако переговорная группа из Киева не прибыла на место проведения обмена.

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