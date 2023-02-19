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В Новосибирске власти потратят 700 миллионов рублей на новую технику для уборки улиц

В Новосибирске власти потратят 700 миллионов рублей на новую технику для уборки улиц

Такую сумму выделят на покупку в лизинг 50 новых машин. Информация появилась на сайте госзакупок.Новосибирский "Городской центр организации дорожного движения" готов потратить 698 миллионов рублей на закупку новой лизинговой техники для уборки улиц.

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