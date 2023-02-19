В Новосибирске власти потратят 700 миллионов рублей на новую технику для уборки улиц

Такую сумму выделят на покупку в лизинг 50 новых машин. Информация появилась на сайте госзакупок.Новосибирский "Городской центр организации дорожного движения" готов потратить 698 миллионов рублей на закупку новой лизинговой техники для уборки улиц.
Такую сумму выделят на покупку в лизинг 50 новых машин. Информация появилась на сайте госзакупок.Новосибирский "Городской центр организации дорожного движения" готов потратить 698 миллионов рублей на закупку новой лизинговой техники для уборки улиц.
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