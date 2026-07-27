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TRENDYMEN

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5 особенностей испанских женщин, которыми они гордятся, а россиянки смущаются

5 особенностей испанских женщин, которыми они гордятся, а россиянки смущаются

Испанки заслужили репутацию женщин, которые редко переживают из-за чужого мнения. Многие привычки и особенности, которые в России нередко становятся поводом для комплексов, в Испании воспринимаются совершенно иначе.

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