5 особенностей испанских женщин, которыми они гордятся, а россиянки смущаются

Испанки заслужили репутацию женщин, которые редко переживают из-за чужого мнения. Многие привычки и особенности, которые в России нередко становятся поводом для комплексов, в Испании воспринимаются совершенно иначе.
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