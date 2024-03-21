В Steam вышел фэнтезийный рогалик, в котором доступны 5 героев, 128 классов и сотн...

В Steam вышел фэнтезийный рогалик, в котором доступны 5 героев, 128 классов и сотни предметов. Игра получила рейтинг 100%Вчера (20 марта) в Steam вышел рогалик под названием Slice & Dice, который за первые сутки получил 100% положительных отзывов.