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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Steam вышел фэнтезийный рогалик, в котором доступны 5 героев, 128 классов и сотн...

В Steam вышел фэнтезийный рогалик, в котором доступны 5 героев, 128 классов и сотн...

В Steam вышел фэнтезийный рогалик, в котором доступны 5 героев, 128 классов и сотни предметов. Игра получила рейтинг 100%Вчера (20 марта) в Steam вышел рогалик под названием Slice & Dice, который за первые сутки получил 100% положительных отзывов.

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