Владимирские врачи спасли глаз 15-летней девочке после рыбалки

Владимирские офтальмологи восстановили зрение школьнице, едва не лишившейся глаза во время рыбалки. В детскую областную больницу поступила 15-летняя пациентка с рыболовным крючком, застрявшим в верхнем веке.
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