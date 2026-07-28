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Царьград

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Владимирские врачи спасли глаз 15-летней девочке после рыбалки

Владимирские врачи спасли глаз 15-летней девочке после рыбалки

Владимирские офтальмологи восстановили зрение школьнице, едва не лишившейся глаза во время рыбалки. В детскую областную больницу поступила 15-летняя пациентка с рыболовным крючком, застрявшим в верхнем веке.

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