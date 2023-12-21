Apple не удалось отсрочить введение запрета на продажу часов Watch в США

Недавно стало известно, что Комиссия по международной торговле США приняла сторону компании Masimo в патентном споре с Apple, запретив последней напрямую продавать в США умные часы Watch Series 9 и Ultra 2.
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