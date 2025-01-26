После замужества Ивлеева удивила поклонников кардинальной сменой имиджа

Ивлеева снова блондика: телеведущая поразила фанатов новым образом После скандала, связанного с вечеринкой в ночном клубе «Мутабор» в 2023 году, Настя Ивлеева на некоторое время исчезла с публичных горизонтов.
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