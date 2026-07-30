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В Китае испытали аккумулятор для электромобилей, заряжающийся до 70% за 3 минуты

В Китае испытали аккумулятор для электромобилей, заряжающийся до 70% за 3 минуты

Разработка создана совместно с компанией China Automotive New Energy Battery Technology (CNET). В основе аккумулятора лежит архитектура с пиковой скоростью зарядки 12C — этот показатель отражает, насколько быстро батарея способна принимать заряд относительно своей емкости.

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