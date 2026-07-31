Основательница Wildberries выдвинула свою версию цели атак БПЛА на объекты компании и рассказала о принятых мерах

Единственной целью атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на склады Wildberries является попытка оказать давление, дестабилизировать, вызвать панику и шок у большого количества россиян, уверена основатель компании, глава RWB Татьяна Ким.
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