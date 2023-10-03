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Гендиректор «Балтики»: «Едем в Петербург за победой. Верим, что сможем снова успешно сыграть с «Зенитом»

Гендиректор «Балтики»: «Едем в Петербург за победой. Верим, что сможем снова успешно сыграть с «Зенитом»

Команды встретятся в рамках 5-го тура Фонбет Кубка России. «Трудно сказать, почему у нас такие разные результаты в чемпионате и Кубке.

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