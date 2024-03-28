«По задымлённой лестнице поднялись к серверной»: сотрудники МВД отследили террористов по камерам из горящего «Крокуса»

Начальник управления МВД по Красногорску, полковник полиции Максим Мягков и его заместитель, подполковник полиции Дмитрий Новиков помогли установить автомобиль, на котором скрылись подозреваемые в совершении теракта в «Крокус Сити Холле».
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