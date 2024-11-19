Минфин США сообщил о росте вложений РФ в гособлигации Америки

ЧТО ПРОИСХОДИТ В РОССИИ?!!! Это бы СТАЛИН вкладывал деньги в облигации гитлеровской Германии во время ВОВ... Доколе иностранный ЦБ под названием "России" будет втелющивать деньги в реальных БАНКРОТОВ - США?!! Уберите этот банк месте с Набиуллиной, которая только разгоняет инфляцию в России!! СВОЙ ЦБ НУЖНО ИМЕТЬ!!!

лл

лина любимцева

А то у них "ПОРТФЕЛЬ" от бумаг стал тяжелее... Ты смотри... ТОЛКУ от этих набиуллинских портфелей!! В туалет не с чем ходить, что ли, туалетная бумажка закончилась? ПОДТЕРЕТЬСЯ ЭТИМИ БУМАГАМИ ТОЛЬКО И МОЖНО!! За ними ЖЕ НИЧЕГО НЕ СТОИТ и НИЧЕГО НЕТ!! Пустышка!!