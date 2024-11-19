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  • лина любимцева
    Сейчас подростки пошли какие-то тупорылые...В Пензе подростко...
  • лина любимцева
    А то у них "ПОРТФЕЛЬ" от бумаг стал тяжелее... Ты смотри... ТОЛКУ от этих набиуллинских портфелей!! В туалет не с чем...Минфин США сообщи...
  • лина любимцева
    ЧТО ПРОИСХОДИТ В РОССИИ?!!!      Это бы СТАЛИН вкладывал деньги в облигации гитлеровской Германии во время ВОВ...  До...Минфин США сообщи...

Минфин США сообщил о росте вложений РФ в гособлигации Америки

Минфин США сообщил о росте вложений РФ в гособлигации Америки

Увеличение российского портфеля американских гособлигаций до 25 млн долларов (2,5 млрд руб.) в сентябре зафиксировали в правительстве США, 19 ноября сообщает пресс-служба минфина США.

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Комментарии
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лина любимцева
ЧТО ПРОИСХОДИТ В РОССИИ?!!!      Это бы СТАЛИН вкладывал деньги в облигации гитлеровской Германии во время ВОВ...  Доколе иностранный  ЦБ под названием  &quot;России&quot; будет втелющивать деньги в реальных БАНКРОТОВ - США?!! Уберите  этот банк месте с Набиуллиной, которая только разгоняет инфляцию в России!! СВОЙ ЦБ НУЖНО ИМЕТЬ!!!
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17 час.
лл
лина любимцева
А то у них &quot;ПОРТФЕЛЬ&quot; от бумаг стал тяжелее... Ты смотри... ТОЛКУ от этих набиуллинских портфелей!! В туалет не с чем ходить, что ли, туалетная бумажка закончилась? ПОДТЕРЕТЬСЯ ЭТИМИ БУМАГАМИ ТОЛЬКО И МОЖНО!! За ними ЖЕ НИЧЕГО НЕ СТОИТ и НИЧЕГО НЕТ!! Пустышка!!
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17 час.

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