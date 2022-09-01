ИЗВЕСТИЯ iz

6 567 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Попов
    Без мата наглийцам просто ответить нельзя: сосите ***, чтоб голова не качалась!Британцы обвинили...
  • Николаевна
    Спасибо«Вкусно — и точка...
  • Мила tominila
    Ой дурак!Зеленский лишил г...

МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

Минобороны России сообщило о подвигах и выдающемся профессионализме военных России и Донбасса, которые, рискуя жизнью, успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх