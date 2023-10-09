Экс-тренера ЦСКА Газзаева расстроила концовка матча со "Спартаком" в РПЛ

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что армейскому клубу не хватило психологии, чтобы удержать победный счет в концовке матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным "Спартаком".
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