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Челябинцы смогут увидеть Рождественскую службу онлайн

Челябинцы смогут увидеть Рождественскую службу онлайн

В условиях пандемии лучше оставаться дома. Через несколько дней, 7 января, православные южноуральцы будут встречать Рождество.

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