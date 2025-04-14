Каково значение Великого вторника Страстной седмицы, что можно есть и чего нельзя делать Алёна ЮрьеваВеликий вторник — второй день самой строгой и важной недели православного календаря — Страстной седмицы, которая в 2025 году длится с 14 по 19 апреля.