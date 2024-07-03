Вылетевший в Ереван самолёт вернулся в Тюмень: Известна причина

Самолёт из Тюмени в Ереван вернулся в аэропорт вылета. Дело оказалось в автопилотеУральская транспортная прокуратура сообщила в своём телеграм-канале, что самолёт, вылетевший по маршруту Тюмень — Ереван, был вынужден вернуться в аэропорт.