Происшествия

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Пропагандистскую акцию «Со светоотражателем безопаснее!» провели сотрудники Госавтоинспекции Смоленска

Цель акции - снижение количества ДТП с участием детей-пешеходов и популяризация использования юными пешеходами световозвращающих эелементов.

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