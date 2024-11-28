Меркель заявила о ностальгии по официальным встречам с Макроном

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью французскому журналу Le Point, которое состоялось 27 ноября, заявила, что после своего ухода с поста главы немецкого правительства ей не хватает официальных встреч с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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