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Суд признал Google виновным в разглашении данных погибших на СВО бойцов

Таганский суд Москвы вынес решение о признании компании Google виновной в нарушении закона о защите персональных данных, а именно в разглашении личной информации российских военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции.

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