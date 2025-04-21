Суд признал Google виновным в разглашении данных погибших на СВО бойцов

Таганский суд Москвы вынес решение о признании компании Google виновной в нарушении закона о защите персональных данных, а именно в разглашении личной информации российских военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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