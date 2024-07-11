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Екатерина Конева: «Свою олимпийскую мечту я уже давно зарыла в глубокую могилку»

Серебряный призер чемпионата мира-2013 в тройном прыжке Екатерина Конева заявила, что не надеется выступить на Олимпийских играх.

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