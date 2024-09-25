❕Общественный транспорт в Севастополе возобновляет движение Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
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❕Общественный транспорт в Севастополе возобновляет движение Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.