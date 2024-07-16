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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Коньков: «Фроуз может усилить «Локомотив». В Ярославле всегда создают хорошие условия для иностранцев, все зависит от готовности игрока»

«Я думаю, что менеджмент «Локомотива» взвешивает все достоинства и недостатки каждого игрока. У Фроуза есть определенный опыт выступлений в Национальной хоккейной лиге.

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