«Лежать лицом вниз»: силовики провели рейд в спортивной школе Краснодара, не на шутку перепугав ее воспитанников

«Лежать лицом вниз»: силовики провели рейд в спортивной школе Краснодара, не на шутку перепугав ее воспитанниковСразу в нескольких краснодарских пабликах в Сети появился ролик, снятый камерой наблюдения в академию единоборств на Восточно-Кругликовской улице.