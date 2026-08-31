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Водитель Toyota погиб в ДТП под Выборгом после столкновения с деревом

31 августа утром на 66-м километре автодороги «Пески — Сосново — Подгорье» в Выборгском районе Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

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