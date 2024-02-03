The Conversation: Кабо-Верде стала третьей страной Африки, искоренившей малярию

Южноафриканские ученые из Университета Претории рассказали, как островному государству Кабо-Верде удалось добиться исторической победы над малярией, став 43-й страной в мире и третьей (из 62-х) страной в Африке, свободной от этой болезни.
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