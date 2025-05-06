История Энджи: она убила подругу, а затем инсценировала её изнасилование

Netflix выпустил новый документальный фильм, который расскажет мрачную историю преступной Барселоны. В 2012 году Мария Анхелес Молина, известная как Энджи, была приговорена к 22 годам тюремного заключения за убийство подруги Аны Паэс.
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