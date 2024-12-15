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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Широков о «Спартаке»: «Он пока не в чемпионской гонке, просто позитивно закончили год. Когда все три команды будут после 25-го тура на тех же позициях, тогда можно говорить»

«Перспективы «Зенита»? Они будут вместе с «Краснодаром» и «Спартаком» бороться за первое место. Тем более следующий год – столетие [«Зенита»].

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