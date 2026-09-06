Почти половина взрослых крымчан не умеет плавать

Мастер спорта по плаванию, тренер и преподаватель Владимир Юферев в беседе с «Крымской газетой» обратил внимание на тревожную ситуацию: около половины взрослых жителей Крыма не умеют плавать, несмотря на близость моря.
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