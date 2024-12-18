«Гладиатор 2»: кто на новенького, уноси готовенького!

Сетевая премьера «Гладиатора 2» вызвала разочарование и недоумение: отчего Ридли Скотт подверг шедевр 2000 года столь жалкому аутодафе? Оригинальный фильм стал лауреатом пяти главных «Оскаров» и мировым хитом нескольких поколений.
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