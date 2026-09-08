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Царьград

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Россия возглавит "урановую эру" к 2040 году, считает CSA

Россия возглавит "урановую эру" к 2040 году, считает CSA

В 2040 году Россия станет лидером в поставках урана, обеспечивая 36% мирового рынка, что усилит зависимость Запада от её ядерного топлива.

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