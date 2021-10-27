В Китае значительно возросла осведомленность в сфере традиционной медицины

Уровень медицинской грамотности в Китае в области традиционной китайской медицины (ТКМ) увеличился на 8% в течение 13-й Пятилетки (2016-2020), согласно опросу, опубликованному Национальной администрацией ТКМ, сообщает 26 октября агентство Синьхуа.