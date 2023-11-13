«В самом разгаре»: во Франции заявили о победе России на мировой арене

Последние события в мире серьезно ударили по странам Запада. Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), разгоревшийся конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС и внутренний раскол в США говорят о том, что все ведет к благоприятному исходу для России, пишет французская газета La Dépêche.