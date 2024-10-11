ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Западные СМИ во главе с Блумбергом раздувают новости о поражениях западной коалиции на территории Украины.
А мудрый Путин лишь шепчет: “Блииииже бандерлоги, блииииже!”
Комментарии
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Сиропчик Микульский
Действительно торопиться нельзя. Только воевать так как до сих пор воевали тоже нельзя. Имея мощнейшее вооружение, мы его применяем не сразу, а поэтапно. Вопрос. Почему? Почему имея ФАБ 3000 мы впервые применили их аж 20 июня 2024 года спустя два с лишним года после начала СВО. Вопросов очень много. Ответов нет.
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9 час.
ВВ
Владимир Витковский
...полнейшая утилизация бандерЛохов- главная цель!!!
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8 час.
US
Uri Strukow
А откуда ГСМ везде и в зоне СВО? Для леопардов, абрамсов и прочего. Для беспилотников. И не только в зоне СВО, но и для вторжения в Россию? Весь ГСМ в этой части мира исключительно российский.
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8 час.
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