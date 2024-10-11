А мудрый Путин лишь шепчет: “Блииииже бандерлоги, блииииже!”

Сиропчик Микульский

Действительно торопиться нельзя. Только воевать так как до сих пор воевали тоже нельзя. Имея мощнейшее вооружение, мы его применяем не сразу, а поэтапно. Вопрос. Почему? Почему имея ФАБ 3000 мы впервые применили их аж 20 июня 2024 года спустя два с лишним года после начала СВО. Вопросов очень много. Ответов нет.