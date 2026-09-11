Автовладельцев в новых регионах РФ хотят освободить от утильсбора и госпошлины

МВД России предложило ввести для автовладельцев в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, чей транспорт зарегистрирован не позднее 31 декабря 2025 года, упрощенный порядок регистрации.
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