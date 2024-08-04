Готовьте калоши, зонты и плащи и ешьте при этом горячие щи. 🌦☔️🌬 Если верить прогнозу синоптиков, уже в понедельник, 5 августа, в отдельных районах области утром и днем ожидаются ливни и грозы.
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Готовьте калоши, зонты и плащи и ешьте при этом горячие щи. 🌦☔️🌬 Если верить прогнозу синоптиков, уже в понедельник, 5 августа, в отдельных районах области утром и днем ожидаются ливни и грозы.