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  • Евгений Саваровский
    Поддерживаю стрелка. А этого таджика в аул, на перевоспитание.Прохожий отстрели...
  • Галина
    Парню дать орден, за очищение земли Русской от ползущей заразы.Прохожий отстрели...
  • Человек И
    Молодец парень! Сразу 2 полезных дела сделал- и вакханалию прекратил и размножение этого чебуречного идиота. А плодят...Прохожий отстрели...

Прохожий отстрелил приезжему из Таджикистана извращенцу «свистульку»

Прохожий отстрелил приезжему из Таджикистана извращенцу «свистульку»

# Чернильница я не могу не поделиться с вами этим событием. Так вот, друзья, как передает «МК», случилось все это дело в Подмосковье , а именно в Балашихе.

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Комментарии
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ЧИ
Человек И
Молодец парень! Сразу 2 полезных дела сделал- и вакханалию прекратил и размножение этого чебуречного идиота. А плодятся они сами знаете с какой скоростью!большого ума для этого не надо, только бы пособия и мат.капитал платили побольше...
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39 мин.
Галина
Парню дать орден, за очищение земли Русской от ползущей заразы.
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20 мин.
ЕС
Евгений Саваровский
Поддерживаю стрелка. А этого таджика в аул, на перевоспитание.
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18 мин.

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