Блейк Лайвли вышла на красную дорожку в культовом платье Бритни Спирс

Актриса Блейк Ливли стала звездой вечера на премьере фильма "Все закончится на нас", выделяясь среди других участников красной дорожки своим винтажным платьем от Versace.
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