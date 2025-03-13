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Царьград

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"Я умерла вместе с ним": Певица Натали показала могилу мужа и призналась, что для себя на кладбище выкупила место

"Я умерла вместе с ним": Певица Натали показала могилу мужа и призналась, что для себя на кладбище выкупила место

В конце июля 2023 года ушёл из жизни Александр Рудин, муж и продюсер Натали. Как оказалось, она до сих пор не может оправиться от потери.

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