Рамиль Гарифуллин: «Нет большого смысла рассказывать зависимым людям, как им жить»

Каким образом извращаются мотивы и установки наркомана, может ли взятка стать объектом зависимости и как психологи работают с участниками СВО – об этом «Татар-информ» поговорил с доцентом Института психологии и образования КФУ Рамилем Гарифуллиным.
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