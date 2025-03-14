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Татар-информ

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Рамиль Гарифуллин: «Нет большого смысла рассказывать зависимым людям, как им жить»

Рамиль Гарифуллин: «Нет большого смысла рассказывать зависимым людям, как им жить»

Каким образом извращаются мотивы и установки наркомана, может ли взятка стать объектом зависимости и как психологи работают с участниками СВО – об этом «Татар-информ» поговорил с доцентом Института психологии и образования КФУ Рамилем Гарифуллиным.

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