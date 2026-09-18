Старшеклассникам предложили изучать историю страны через кино

В российских школах появился новый курс «История отечественного кино в истории XX века». Как сообщает РИА Новости, программа рассчитана на 34 часа и предназначена для учеников 10-х и 11-х классов.
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