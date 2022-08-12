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«Сперс» подписали двусторонний контракт с Джорданом Холлом

«Сперс» объявили о подписании двустороннего контракта с форвадом Джорданом Холлом (20 лет, 203 см). Холл отыграл два сезона за Сэнт-Джозеф, после чего не был выбран на драфте-2022.

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