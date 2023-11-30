Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Мария
    Надо ввести закон об уголовной ответственности за извращения. как это было раньше, до Ельцина. Всё остальное бесполезно."Жестоко, безумие...

Расчет «Гиацинта» разгромил укрепления и технику ВСУ в районе Работино

Расчет «Гиацинта» разгромил укрепления и технику ВСУ в районе Работино

Расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» разгромили укрепления и технику ВСУ в районе Работино. Кадры боевой работы артиллерийских подразделений Новороссийских десантников на Запорожском направлении публикует Министерство обороны РФ.

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