СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Энергодар

После гибели женщины в Энергодаре в Запорожской области в результате удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) управление Следственного комитета России (СК РФ) по региону возбудило уголовное дело о теракте.
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