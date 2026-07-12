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Пятый канал

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СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Энергодар

СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Энергодар

После гибели женщины в Энергодаре в Запорожской области в результате удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) управление Следственного комитета России (СК РФ) по региону возбудило уголовное дело о теракте.

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