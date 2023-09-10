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Медведев взял медицинский перерыв в финале US Open

Медведев взял медицинский перерыв в финале US Open

Даниил Медведев вызвал врача по ходу финала US Open против Новака Джоковича. Проиграв второй сет, россиянин попросил помощи с левым плечом.

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