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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зак Браун о штрафах Ферстаппену: «В этот уик-энд стюарды поработали хорошо»

Браун похвалил стюардов Гран-при Мехико за два штрафа Ферстаппену. Исполнительный директор «Макларена» отметил, что был рад видеть действия со стороны дирекции гонки в ответ на агрессивный пилотаж и обгоны за пределы трассы со стороны Макса.

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