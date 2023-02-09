Способны ли нейросети заменить программистов и людей творческих профессий?

Когда разговор заходит об искусственном интеллекте (ИИ), на ум приходят фильмы наподобие «Я, робот», «Матрица», «Терминатор» и «Космическая одиссея» – каждый из них иллюстрирует наш страх перед искусственным разумом и человекоподобными роботами.