Любопытности и невероятности

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Способны ли нейросети заменить программистов и людей творческих профессий?

Способны ли нейросети заменить программистов и людей творческих профессий?

Когда разговор заходит об искусственном интеллекте (ИИ), на ум приходят фильмы наподобие «Я, робот», «Матрица», «Терминатор» и «Космическая одиссея» – каждый из них иллюстрирует наш страх перед искусственным разумом и человекоподобными роботами.

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